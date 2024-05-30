ФРС США отчиталась о незначительном росте экономической активности в стране

БАКУ /Trend/ - Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции центрального банка в США, отмечает небольшой рост экономической активности в стране. Об этом говорится в опубликованной так называемой Бежевой книге - отчете, дающем общее представление об экономических тенденциях и проблемах страны, передает Trend.

Согласно документу, с апреля по середину мая экономическая активность в большинстве округов США увеличивалась умеренно или незначительно. Показатели потребительских расходов практически не изменились.

ФРС также отметила, что прогноз экономической активности стал "более пессимистичным на фоне растущей неопределенности и увеличения рисков сокращения экономики". Американские профильные СМИ объясняют эти опасения недостаточным прогрессом в снижении инфляции и политической неопределенностью, связанной с предстоящими президентскими выборами в ноябре.

Ситуация на рынке труда, по данным ФРС, осталась практически неизменной по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Потребительские цены в США росли "умеренными темпами", отмечается в документе.