Суд присяжных в США признал Трампа виновным в фальсификации документов

БАКУ /Trend/ - Суд присяжных в Нью-Йорке признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации документов, сообщают американские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Теперь суд должен определить наказание экс-президенту США.

Отмечается, что слушания по делу 45-го президента Америки начались в апреле этого года.

Это первый случай в истории США, когда бывший глава государства предстал перед судом по уголовному делу.