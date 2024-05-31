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Суд присяжных в США признал Трампа виновным в фальсификации документов

США Материалы 31 мая 2024 02:27 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Суд присяжных в Нью-Йорке признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации документов, сообщают американские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Теперь суд должен определить наказание экс-президенту США.

Отмечается, что слушания по делу 45-го президента Америки начались в апреле этого года.

Это первый случай в истории США, когда бывший глава государства предстал перед судом по уголовному делу.

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