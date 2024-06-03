Трамп может быть выдвинут кандидатом на выборах в США независимо от решения суда

БАКУ /Trend/ - Бывший президент США Дональд Трамп будет выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии 11 июля, независимо от решения суда в Нью-Йорке.

Как передает Trend, об этом сказала сопредседатель Национального комитета Республиканской партии и невестка Трампа Лара Трамп.

"Мы готовы ко всему. <...> Мы выдвигаем Дональда Трампа кандидатом от Республиканской партии. В конце концов, это то, что действительно важно", - отметила она.

Лара Трамп добавила, что «окончательный вердикт» будет принят американскими гражданами 5 ноября. Она призвала сторонников бывшего президента быть спокойными и выразить протест, проголосовав за Дональда Трампа на предстоящих выборах.