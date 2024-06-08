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Байден подписал новые указания относительно условий ядерного оружия

США Материалы 8 июня 2024 01:00 (UTC +04:00)
Байден подписал новые указания относительно условий ядерного оружия
Фото: Джо Байден / X

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден подписал новые указания относительно условий применения ядерного оружия. Об этом сообщил специальный помощник президента США и старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди, передает Trend.

"Президент [Байден] недавно подписал обновленные указания по условиям применения ядерного оружия, учитывающие реалии новой ядерной эры. В них подчеркивается необходимость учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала Китая, а также необходимость сдерживания России, Китая и Северной Кореи одновременно", - сказал он.

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