В США состоятся первые дебаты между Байденом и Трампом

БАКУ /Trend/ - Первые предвыборные дебаты между президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом пройдут в четверг, сообщают американские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, дебаты пройдут в Атланте, штат Джорджия.

Процесс продлится 90 минут. Пока один из участников говорит, микрофон другого будет отключен.

Сообщается, что основной темой станет экономика и миграция. 47 процентов респондентов считают, что Трамп победит в дебатах. В победу Байдена верят 37 процентов респондентов.