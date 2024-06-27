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В США состоятся первые дебаты между Байденом и Трампом

США Материалы 27 июня 2024 06:23 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Первые предвыборные дебаты между президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом пройдут в четверг, сообщают американские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, дебаты пройдут в Атланте, штат Джорджия.

Процесс продлится 90 минут. Пока один из участников говорит, микрофон другого будет отключен.

Сообщается, что основной темой станет экономика и миграция. 47 процентов респондентов считают, что Трамп победит в дебатах. В победу Байдена верят 37 процентов респондентов.

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