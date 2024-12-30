Умер 39-й президент США Джимми Картер

БАКУ /Trend/ - В возрасте 100 лет 39-й президент США Джимми Картер, сообщают американские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, Джимми Картер стал 39-м президентом США в 1977 году и занимал эту должность четыре года. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира за «неустанные усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижению демократии и прав человека и стимулированию экономического и социального развития». Он стал единственным президентом США, получившим эту награду по завершении своего срока.