Дональд Трамп переименует Мексиканский залив и гору Денали

БАКУ/Trend/- Президент США Дональд Трамп объявил о планах переименовать Мексиканский залив в Американский залив, а горе Денали на Аляске вернуть её прежнее название — гора Мак-Кинли.

Об этом он сообщил в своей инаугурационной речи в понедельник, передает Trend.

«Мы вернём имя великого президента Уильяма Мак-Кинли горе Мак-Кинли, где оно должно быть и где ему место», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что президент Мак-Кинли внёс значительный вклад в процветание страны, используя тарифы и свои деловые качества: «Мак-Кинли был прирождённым бизнесменом».