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Дональд Трамп переименует Мексиканский залив и гору Денали

США Материалы 20 января 2025 22:12 (UTC +04:00)
Дональд Трамп переименует Мексиканский залив и гору Денали
Фото: Дональд Трамп / Truth Social

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/- Президент США Дональд Трамп объявил о планах переименовать Мексиканский залив в Американский залив, а горе Денали на Аляске вернуть её прежнее название — гора Мак-Кинли.

Об этом он сообщил в своей инаугурационной речи в понедельник, передает Trend.

«Мы вернём имя великого президента Уильяма Мак-Кинли горе Мак-Кинли, где оно должно быть и где ему место», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что президент Мак-Кинли внёс значительный вклад в процветание страны, используя тарифы и свои деловые качества: «Мак-Кинли был прирождённым бизнесменом».

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