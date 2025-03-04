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Трамп не принял решения о приостановке военной помощи Украине

США Материалы 4 марта 2025 02:23 (UTC +04:00)
Трамп не принял решения о приостановке военной помощи Украине
Фото: Дональд Трамп / Truth Social

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос прекращения военной помощи Украине пока не обсуждался.

"Я ещё не говорил о военной помощи", — отметил он в беседе с журналистами в Белом доме, передает Trend.

Трамп подчеркнул, что его дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации.

"Сейчас много всего происходит", — добавил американский лидер.

На данный момент администрация Трампа не одобрила новые пакеты военной помощи Киеву, однако не препятствует поставкам оружия, ранее обещанного Украине предыдущей администрацией.

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