Трамп не принял решения о приостановке военной помощи Украине

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос прекращения военной помощи Украине пока не обсуждался.

"Я ещё не говорил о военной помощи", — отметил он в беседе с журналистами в Белом доме, передает Trend.

Трамп подчеркнул, что его дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации.

"Сейчас много всего происходит", — добавил американский лидер.

На данный момент администрация Трампа не одобрила новые пакеты военной помощи Киеву, однако не препятствует поставкам оружия, ранее обещанного Украине предыдущей администрацией.