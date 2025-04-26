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Трамп надеется, что Украина подпишет с США соглашение о природных ресурсах

США Материалы 26 апреля 2025 01:06 (UTC +04:00)
Трамп надеется, что Украина подпишет с США соглашение о природных ресурсах
Фото: Дональд Трамп / Instagram

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина немедленно подпишет соглашение с Вашингтоном по редкоземельным металлам.

Как передает Trend, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

"Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала финальные документы по очень важному соглашению с США по редкоземельным металлам", - отметил президент США.

Он отметил, что подписание уже задержано «как минимум на три недели».

«Я надеюсь, что он будет подписан немедленно», - добавил Трамп.

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