Переговоры между США и Ираном могут состояться на следующей неделе

БАКУ /Trend/ - Переговоры между США и Ираном могут состоятся уже на следующей неделе. Об этом сообщил специальный представитель президента США Стивен Уиткофф в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает Trend.

"Очень скоро. Возможно, уже на следующей неделе», - отметил он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран выразил заинтересованность в переговорах. По его словам, если по итогам диалога удастся закрепить какие-либо договорённости документально, это станет положительным результатом.

«Я думаю, они прониклись уважением к нам и к Израилю. Они хотят встречи - и мы тоже готовы к ней», - подчеркнул Трамп.