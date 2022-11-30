Главы МИД Азербайджана и России встретятся в Москве - Захарова

БАКУ /Trend/ - 5 декабря в Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в контексте подписанной в Москве 22 февраля текущего года декларации о союзническом взаимодействии главы МИД обсудят нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Также планируется обстоятельно обсудить ряд актуальных региональных и международных сюжетов. Особое внимание будет уделено обсуждению и реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября текущего года. Они призваны обеспечить комплексную нормализацию азербайджано-армянских отношений", - сказала Захарова.