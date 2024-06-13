В некоторых районах Баку возникнут перебои в газоснабжении

БАКУ /Trend/ - В Хазарском, Сабунчинском, Бинагадинском, Насиминском и Ясамальском районах Баку ожидаются перебои в газоснабжении. Об этом сообщили в ПО "Азеригаз", передает Trend.

Согласно предоставленной информации, ограничения будут введены 13 июня с 10:00 на время проведения ремонтных работ. Перебои будут наблюдаться в следующих районах:

- Хазарский район: поселок Шаган, жилой массив Албаллыг (Вишневка), улицы Шафаи, Ханлара, Зардаби, Мехди Гусейна в поселке Маштага.

- Сабунчинский район: жилой массив Албаллыг в поселке Бильгя.

- Бинагадинский район: улицы Сулеймана Сани Ахундова, Ильхама Гаджиева, Абая Кунанбаева, Айдынбекова.

- Насиминский район: улица Асифа Магеррамова.

- Ясамальский район: улица Зардаби.