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В некоторых районах Баку возникнут перебои в газоснабжении

Азербайджан Материалы 13 июня 2024 02:49 (UTC +04:00)
В некоторых районах Баку возникнут перебои в газоснабжении
Фото: ПО "Азеригаз"

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Хазарском, Сабунчинском, Бинагадинском, Насиминском и Ясамальском районах Баку ожидаются перебои в газоснабжении. Об этом сообщили в ПО "Азеригаз", передает Trend.

Согласно предоставленной информации, ограничения будут введены 13 июня с 10:00 на время проведения ремонтных работ. Перебои будут наблюдаться в следующих районах:

- Хазарский район: поселок Шаган, жилой массив Албаллыг (Вишневка), улицы Шафаи, Ханлара, Зардаби, Мехди Гусейна в поселке Маштага.
- Сабунчинский район: жилой массив Албаллыг в поселке Бильгя.
- Бинагадинский район: улицы Сулеймана Сани Ахундова, Ильхама Гаджиева, Абая Кунанбаева, Айдынбекова.
- Насиминский район: улица Асифа Магеррамова.
- Ясамальский район: улица Зардаби.

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