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Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)

Азербайджан Материалы 18 июня 2024 19:23 (UTC +04:00)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Фото: Милли Меджлис Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Члены венгеро-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Национального собрания Венгрии ознакомились с последствиями армянского вандализма в Агдаме, а также со строительно-восстановительными работами, проводимыми Азербайджанским государством после освобождения города от оккупации.

Как сообщает Trend, делегация посетила Агдамскую Джума мечеть, а затем осмотрела остатки разрушенных армянами зданий на центральной улице города. Сотрудник Специального представительства Президента Азербайджанской Республики проинформировал гостей о разрушениях и актах вандализма, совершенных за 30 лет захватнической Арменией на территории Агдамского района, в том числе уничтожении культурных, исторических и религиозных памятников. Было отмечено, что армянские вандалы, наряду с другими оккупированными ими городами и селами, также разграбили и сровняли с землей город Агдам. Были разрушены все дома, социальные объекты, хозяйства. После Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, на освобожденных от оккупации территориях развернулись масштабные строительно- восстановительные работы.

Делегации, прибывшей затем в лагерь Специального представительства Президента, была предоставлена подробная информация о проектах, реализуемых и запланированных к реализации в соответствии с Генеральным планом города Агдам.

Гостей сопровождал депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров.

Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
Депутаты Национального собрания Венгрии посетили Агдам (ФОТО)
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