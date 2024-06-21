В двух районах Баку возникнут перебои в подаче газа

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением проверки газопровода среднего давления, который снабжает природным газом поселок Кюрдаханы Сабунчинского района Баку, а также подключением новой подземной газовой линии, проходящей по проспекту Зии Буниятова в Наримановском районе, и проверкой на герметичность газопровода среднего давления на улице Ю.В. Чеменземинли, 21 июня с 10:00 и до завершения работ планируется приостановить подачу газа.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

Таким образом, во время ремонтных работ временно прекратится газоснабжение поселка Кюрдаханы Сабунчинского района, проспекта З.Буниятова, а также улиц Ю.В.Чеменземинли, А.Нейматуллы и А.Раджабли Наримановского района.