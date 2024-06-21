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В двух районах Баку возникнут перебои в подаче газа

Азербайджан Материалы 21 июня 2024 04:45 (UTC +04:00)
В двух районах Баку возникнут перебои в подаче газа
Фото: ПО "Азеригаз"

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В связи с проведением проверки газопровода среднего давления, который снабжает природным газом поселок Кюрдаханы Сабунчинского района Баку, а также подключением новой подземной газовой линии, проходящей по проспекту Зии Буниятова в Наримановском районе, и проверкой на герметичность газопровода среднего давления на улице Ю.В. Чеменземинли, 21 июня с 10:00 и до завершения работ планируется приостановить подачу газа.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

Таким образом, во время ремонтных работ временно прекратится газоснабжение поселка Кюрдаханы Сабунчинского района, проспекта З.Буниятова, а также улиц Ю.В.Чеменземинли, А.Нейматуллы и А.Раджабли Наримановского района.

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