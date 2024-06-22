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В преддверии Дня Вооруженных сил были организованы медиа-туры (ФОТО/ВИДЕО)

Азербайджан Материалы 22 июня 2024 18:50 (UTC +04:00)
В преддверии Дня Вооруженных сил были организованы медиа-туры (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: Министерство обороны Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В преддверии 26 июня - Дня вооруженных сил для представителей СМИ были организованы медиа-туры в виды войск азербайджанской армии, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В рамках медиа-туров журналисты ознакомились с организацией служебной и боевой деятельности личного состава, а также с социально-бытовыми условиями и материально-техническим обеспечением.

Представители СМИ также посетили одну из воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях, и встретились с военнослужащими, несущими здесь службу.

Военнослужащие выразили удовлетворение условиями, созданными благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и гордость тем, что служат в азербайджанской армии.

В преддверии Дня Вооруженных сил были организованы медиа-туры (ФОТО/ВИДЕО)
В преддверии Дня Вооруженных сил были организованы медиа-туры (ФОТО/ВИДЕО)
В преддверии Дня Вооруженных сил были организованы медиа-туры (ФОТО/ВИДЕО)
В преддверии Дня Вооруженных сил были организованы медиа-туры (ФОТО/ВИДЕО)
В преддверии Дня Вооруженных сил были организованы медиа-туры (ФОТО/ВИДЕО)
В преддверии Дня Вооруженных сил были организованы медиа-туры (ФОТО/ВИДЕО)
В преддверии Дня Вооруженных сил были организованы медиа-туры (ФОТО/ВИДЕО)
В преддверии Дня Вооруженных сил были организованы медиа-туры (ФОТО/ВИДЕО)
В преддверии Дня Вооруженных сил были организованы медиа-туры (ФОТО/ВИДЕО)
В преддверии Дня Вооруженных сил были организованы медиа-туры (ФОТО/ВИДЕО)
В преддверии Дня Вооруженных сил были организованы медиа-туры (ФОТО/ВИДЕО)
В преддверии Дня Вооруженных сил были организованы медиа-туры (ФОТО/ВИДЕО)
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