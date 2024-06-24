В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа

БАКУ /Trend/ - В Сабунчинском, Хатаинском, Наримановском и Гарадагском районах Баку возникнут перебои в газоснабжении. Об этом сообщили в ПО "Азеригаз", передает Trend.

Согласно информации, ограничения в подаче газа начнутся сегодня с 10:00 и продлятся на время ремонтно-установочных работ.

Перебои затронут жилые массивы "Каменный карьер" (Даш кярханасы), "Субтропик совхоз" и "Маштага-Гюльчюлюк" в поселке Маштага Сабунчинского района, улицы Джаваншира, Гадира Мамедова, Рамиза Гулиева и Садыгджана в Хатаинском районе, проспект Зии Буниятова в Наримановском районе, поселки Сангачал, Азимкенд, Умбакы и жилые комплексы "Йол эвляри" и "Баг эвляри" в Гарадагском районе.