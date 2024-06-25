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Азербайджан на чемпионате Европы представят 19 дзюдоистов

Азербайджан Материалы 25 июня 2024 22:50 (UTC +04:00)
Азербайджан на чемпионате Европы представят 19 дзюдоистов
Фото: Федерация дзюдо Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Национальные юношеские команды Азербайджана по дзюдо в составе юношей и девушек завершили подготовку к чемпионату Европы в Болгарии.

Как сообщили Trend в Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА), на соревнованиях в Софии нашу страну представят 10 юношей и 9 девушек в 14 весовых категориях.

Исполнительный вице-президент ФДА Рашад Расуллу и советник президента Федерации Натиг Багиров посетили учебно-тренировочные сборы сборных и поинтересовались их подготовкой.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет 27-30 июня.

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