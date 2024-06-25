Азербайджан на чемпионате Европы представят 19 дзюдоистов

БАКУ /Trend/ - Национальные юношеские команды Азербайджана по дзюдо в составе юношей и девушек завершили подготовку к чемпионату Европы в Болгарии.

Как сообщили Trend в Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА), на соревнованиях в Софии нашу страну представят 10 юношей и 9 девушек в 14 весовых категориях.

Исполнительный вице-президент ФДА Рашад Расуллу и советник президента Федерации Натиг Багиров посетили учебно-тренировочные сборы сборных и поинтересовались их подготовкой.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет 27-30 июня.