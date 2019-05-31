Азербайджанские стартапы вскоре выйдут на европейский уровень

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские стартапы будут внесены в базу данных Платформы инновационных стартапов Европейского союза. Об этом в пятницу Trend сказал директор Региональной академии инновационных технологий, координатор программы Европейской комиссии “Гармонизация цифровых рынков” по Азербайджану Тофик Бабаев.

По словам директора, процесс будет завершен в ближайшие две недели: “Наша задача вывести наши стартапы на европейский уровень. У Евросоюза есть платформа регистрации стартапов. К сожалению, прежде мы не могли в ней зарегистрироваться”.

Как отметил директор, на двухдневном семинаре стран “Восточного партнерства” ЕС, проходящем в Баку, выяснилось, что это лишь технический вопрос.

“Мы информировали Европейскую комиссию. В ближайшие две недели азербайджанские стартапы будут внесены в базу данных европейской платформы”, - сказал Бабаев



(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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