Кампания от AccessBank: кредит наличными - от 17%

AccessBank запустил новую кампанию выдаче кредитов наличными. В рамках кампании клиенты могут получить кредит на сумму до 30.000 манатов на условиях от 17% годовых. Комиссия от 0%!

Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться ближайший филиал AccessBank. Для получения дополнительной информации Вы можете позвонить в контакт-центр банка по номеру 151.