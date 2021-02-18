AccessBank автоматически увеличивает процентную ставку по мере увеличения суммы депозита

Экономика 18 февраля 2021 10:54 (UTC+04:00)
AccessBank автоматически увеличивает процентную ставку по мере увеличения суммы депозита

AccessBank предлагает новый депозитный продукт myGoal – «Моя цель». С новым депозитным продуктом клиенты банка получают как накопления, так и повышенные процентные ставки. Таким образом, по мере увеличения суммы депозита процентная ставка автоматически увеличивается.

Максимальный срок депозита myGoal - до 36 месяцев. Максимальная процентная ставка по депозитам в национальной валюте - 9,1% а по депозитам в долларах США - 1%. Проценты выплачиваются по завершению срока депозита.

Через мобильное приложение myAccess можно пополнить сберегательный счет как наличными, так и любой банковской картой.

Для получения дополнительной информации о депозите myGoal:

https://www.accessbank.az/en/private/deposits/mygoal/

Информацию о других продуктах банка для корпоративных клиентов можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151. Кроме того, информация о продуктах банка доступна на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. В настоящее время AccessBank обслуживает клиентов, работающих в разных отраслях, включая строительство, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение и т. д. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны.

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