В фестивале TEKNOFEST участвует ряд предприятий в составе Агентства Азербайджана по развитию МСБ - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - В фестивале TEKNOFEST принимают участие 11 предприятий, входящих в состав Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Об этом сказал в четверг журналистам глава правления агентства Орхан Мамедов.

По его словам, стартап - проекты на фестивале представлены в основном в сферах ветряной и гидроэнергетики.

«Основная цель участия наших предприятий в TEKNOFEST заключается в демонстрации своих возможностей и привлечении потенциальных инвесторов.

В 2021 году один из азербайджанских стартапов, занимающихся ИТ-технологиями, смог привлечь инвестора из США. Наше агентство реализует и поощряет стартап-проекты как на международном, так и на локальном уровне», - сказал Мамедов.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST проходит в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.