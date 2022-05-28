Открытие авиарейса Варшава-Баку-Варшава стимулирует развитие экономических отношений между Азербайджаном и Польшей - посол

БАКУ /Trend/ - Открытие прямого авиарейса Варшава-Баку-Варшава стимулирует развитие экономических отношений между Азербайджаном и Польшей.

Об этом сказала посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова на пресс-конференции по случаю открытия международного авиарейса Варшава-Баку-Варшава, передает в субботу Trend.

По ее словам, это сотрудничество еще больше сблизит народы двух стран, расширит возможности проведения бизнес-миссий, укрепит деловые отношения.

«Наше посольство продолжит работать в направлении укрепления сотрудничества между нашими странами не только в экономическом секторе, но и в гуманитарных и социальных секторах», - сказала Гурбанова.