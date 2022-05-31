Альтернативная энергетика является одной из приоритетных сфер сотрудничества Азербайджана и Израиля - посол

КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - Альтернативная энергетика является одной из приоритетных сфер сотрудничества между Азербайджаном и Израилем.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник журналистам посол Израиля Джордж Дик, находящийся с визитом в Кяльбаджаре в составе дипкорпуса.

«Сотрудничество в секторе возобновляемой энергетики на освобожденных землях является приоритетной сферой взаимодействия между Азербайджаном и Израилем», - сказал Дик.

По его словам, Израиль уже изъявил готовность содействовать Азербайджану в сфере восстановительных работ.

Дипломат также выразил уверенность в дальнейшем развитии Карабаха.

Отметим, что 31 мая начался визит представителей дипломатического корпуса в освобожденный от армянской оккупации Кяльбаджар.

Его целью является ознакомление с последствиями разрушений, совершенных армянскими оккупантами, и восстановительным процессом на освобожденных территориях.

В поездке принимают участие свыше 80 дипломатов и военных представителей от более чем 50 стран и 10 международных организаций.

Это уже девятый визит представителей дипкорпуса на освобожденные территории.