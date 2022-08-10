Moody's повысил рейтинги Халг Банка

Проанализировав итоги деятельности ОАО «Халг» Банка, международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service обновило рейтинги Банка. Агентство повысило рейтинг Халг Банка по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте с уровня B2 до B1 и определил прогноз по рейтингу как «Стабильный». В то же время, Moody’s повысил базовую кредитную оценку (Baseline Credit Assessments) Банка с уровня B3 до B2.

Эксперты агентства обосновывают положительные изменения в рейтингах банка его финансовой устойчивостью, улучшением качества активов и кредитоспособности, а также высоким коэффициентом достаточности капитала и системной значимостью Халг Банка.

Халг Банк сотрудничает с международным агентством Moody`s Investors Service с 2011 года.

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