Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам

Государственный Azer Turk Bank объявил о старте новой кампании по потребительским кредитам.

Кредиты по ставке от 13% годовых выдаются на срок до 48 месяцев.

Стоит отметить, что комиссия по кредитам, оформленным до 12 месяцев, составляет 0%.

Каждый клиент, может получить кредит до 30 000 манат, в зависимости от личного среднемесячного, чистого дохода. Максимальная сумма беззалогового кредита составляет 15 000 манатов.

Вы можете быстро и легко заказать кредит на сайте банка, а кредитный калькулятор поможет рассчитать процентную ставку и определить подходящую сумму ежемесячных платежей.

Период кампании: с 1 по 30 сентября 2022 года.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте www.atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.