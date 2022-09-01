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Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам

Экономика Материалы 1 сентября 2022 10:19 (UTC +04:00)
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам

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Государственный Azer Turk Bank объявил о старте новой кампании по потребительским кредитам.

Кредиты по ставке от 13% годовых выдаются на срок до 48 месяцев.

Стоит отметить, что комиссия по кредитам, оформленным до 12 месяцев, составляет 0%.

Каждый клиент, может получить кредит до 30 000 манат, в зависимости от личного среднемесячного, чистого дохода. Максимальная сумма беззалогового кредита составляет 15 000 манатов.

Вы можете быстро и легко заказать кредит на сайте банка, а кредитный калькулятор поможет рассчитать процентную ставку и определить подходящую сумму ежемесячных платежей.

Период кампании: с 1 по 30 сентября 2022 года.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте www.atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.

Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
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