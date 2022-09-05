Google Pay™ теперь в Yelo Bank!

Yelo Bank, который всегда предлагает своим клиентам инновационные решения, запустил сервис бесконтактных платежейGoogle Pay. Больше нет необходимости иметь при себе наличные или карты. Вы можете легко совершать платежи через электронные устройства (смартфоны, смарт-часы) под управлением операционных систем Android и Wear OS. Для этого достаточно приблизить устройство к POS-терминалу. Платежи с помощью Google Pay действительны в супермаркетах, аптеках, такси, ресторанах, кафе, розничных магазинах торговли и везде, где проходят бесконтактные способы оплаты.



Активировать карту Yelo Visa в Google Pay очень просто. Для этого вам достаточно загрузить приложение Google Wallet™ на электронное устройство и добавить свою карту Yelo Visa в соответствии с инструкциями. Данные карты вводятся в Google Walletвсего один раз.



Платежи с помощью Google Pay проходят быстро и безопасно благодаря таким функциям, как распознавание лица, отпечаток пальца или пароль для разблокировки электронного устройства.



При оплате по специальной технологии токенизации, банковские данные не сохраняются на смартфоне и не передаются противоположной стороне.



Стоит отметить, что для использования Google Wallet™ смартфону достаточно будет поддерживать технологию бесконтактных платежей (NFC) и версию Android 6.0 и выше.



При оплате через Google Pay с помощью карт Yelo Visa вы можете воспользоваться специальными кампаниями, скидками и преимуществами, а также Yelo-кэшбэками. Узнайте больше о Google Pay, перейдя по ссылке: https://pay.google.com.



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Yelo Bank – Яркий банкинг!