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Названа цель Technest на текущий учебный год (ФОТО)

Экономика Материалы 13 сентября 2022 13:14 (UTC +04:00)
Названа цель Technest на текущий учебный год (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Одной из основных целей стипендиальной программы Technest на текущий учебный год является повышение грамотности в области ИКТ в Азербайджане, обеспечение интенсивного и профессионального обучения в этой области.

Как сообщает Trend, об этом сказала во вторник журналистам руководитель департамента программ совершенствования навыков и компетенций Агентства инноваций и цифрового развития Эльнара Ализаде.

Она отметила, что более 700 граждан Азербайджана, воспользовавшись возможностями, предоставленными Technest, прошли обучение по 30 специальностям. Также отмечается, что в ходе обучения были трудоустроены 200 человек.

На конференции были представлены планы и цели стипендиальной программы Technest на 2022-2023 учебный год, где проект ставит перед собой цель увеличить количество своих студентов до 2000 человек.

«В этом направлении стипендиальная программа нацелена охватить более широкое пространство и следующими регионами будут Гянджа, Мингячевир, Лянкяран, Загатала, Нахчыван. Следует отметить, что в первый год функционирования программы в качестве пилотного проекта проводилось обучение веб-программированию в Сабирабаде», - сказала Ализаде.

Она добавила, что в новом учебном году планируется, что количество специальностей превысит 50 направлений.

«С учетом потребности в сферах, востребованных на рынке труда, были изучены и включены в план нового академического года такие курсы, как аналитика данных, 3D-дизайн, программирование высокого уровня, наука о данных, цифровой маркетинг, разработка игр, тестирование, системное и сетевое администрирование. Регистрация на часть из них уже объявлена», - подчеркнула Ализаде.

Отметим, что стипендиальная программа Technest реализуется Агентством инноваций и цифрового развития с 2021 года. К концу 2022 года в рамках Technest планируется обучение 1500 молодых людей по таким направлениям, как облачные решения, облачное администрирование, большие базы данных, кибербезопасность, автоматизация, электроника, различные языки программирования, «UX/UI» и 3D-дизайн.

Для подготовки стипендиатов Technest в качестве передовых специалистов Агентство инноваций и цифрового развития на основе государственно-частного партнерства тесно сотрудничает с такими ведущими образовательными центрами, как Code Academy, Tech Academy, Израильско-Азербайджанский учебный центр, IKT Lab, Академия и инновационный центр ABB Tech, а также Бакинская академия дизайна.

Названа цель Technest на текущий учебный год (ФОТО)
Названа цель Technest на текущий учебный год (ФОТО)
Названа цель Technest на текущий учебный год (ФОТО)
Названа цель Technest на текущий учебный год (ФОТО)
Названа цель Technest на текущий учебный год (ФОТО)
Названа цель Technest на текущий учебный год (ФОТО)
Названа цель Technest на текущий учебный год (ФОТО)
Названа цель Technest на текущий учебный год (ФОТО)
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