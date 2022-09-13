Названа цель Technest на текущий учебный год (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Одной из основных целей стипендиальной программы Technest на текущий учебный год является повышение грамотности в области ИКТ в Азербайджане, обеспечение интенсивного и профессионального обучения в этой области.

Как сообщает Trend, об этом сказала во вторник журналистам руководитель департамента программ совершенствования навыков и компетенций Агентства инноваций и цифрового развития Эльнара Ализаде.

Она отметила, что более 700 граждан Азербайджана, воспользовавшись возможностями, предоставленными Technest, прошли обучение по 30 специальностям. Также отмечается, что в ходе обучения были трудоустроены 200 человек.

На конференции были представлены планы и цели стипендиальной программы Technest на 2022-2023 учебный год, где проект ставит перед собой цель увеличить количество своих студентов до 2000 человек.

«В этом направлении стипендиальная программа нацелена охватить более широкое пространство и следующими регионами будут Гянджа, Мингячевир, Лянкяран, Загатала, Нахчыван. Следует отметить, что в первый год функционирования программы в качестве пилотного проекта проводилось обучение веб-программированию в Сабирабаде», - сказала Ализаде.

Она добавила, что в новом учебном году планируется, что количество специальностей превысит 50 направлений.

«С учетом потребности в сферах, востребованных на рынке труда, были изучены и включены в план нового академического года такие курсы, как аналитика данных, 3D-дизайн, программирование высокого уровня, наука о данных, цифровой маркетинг, разработка игр, тестирование, системное и сетевое администрирование. Регистрация на часть из них уже объявлена», - подчеркнула Ализаде.

Отметим, что стипендиальная программа Technest реализуется Агентством инноваций и цифрового развития с 2021 года. К концу 2022 года в рамках Technest планируется обучение 1500 молодых людей по таким направлениям, как облачные решения, облачное администрирование, большие базы данных, кибербезопасность, автоматизация, электроника, различные языки программирования, «UX/UI» и 3D-дизайн.

Для подготовки стипендиатов Technest в качестве передовых специалистов Агентство инноваций и цифрового развития на основе государственно-частного партнерства тесно сотрудничает с такими ведущими образовательными центрами, как Code Academy, Tech Academy, Израильско-Азербайджанский учебный центр, IKT Lab, Академия и инновационный центр ABB Tech, а также Бакинская академия дизайна.