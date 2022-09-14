Всемирный банк вложил в экономику Азербайджана свыше $4,5 млрд - Анна Бьерде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк вложил в экономику Азербайджана свыше 4,5 млрд долларов в более чем 50 проектов.

Об этом сказала вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в ходе мероприятия на тему «Перспективы роста меняющейся глобальной экономики», сообщает в среду Trend.

По ее словам, эти инвестиции были направлены практически во все сектора деятельности.

«За последние 30 лет экономика Азербайджана значительно выросла, были проведены существенные реформы в различных направлениях», - сказала Бьерде.

Вице-президент подчеркнула, что ВБ принимал участие также в реализации нефтегазовых проектов.

«Наша поддержка Азербайджана продолжится и в будущем, как и ранее в расширенной форме, по всем секторам. Мы нацелены на усиление устойчивости экономики Азербайджана», - добавила она.