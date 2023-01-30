AZAL возобновляет рейсы в популярное европейское направление - Барселону

БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) расширяет свою маршрутную сеть из Баку в Европу, возобновляя рейсы в Барселону, передает Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Первый рейс по маршруту Баку-Барселона-Баку будет выполнен 2 мая.

Барселона – второй по значимости город Испании и один из крупных туристических центров Европы. Барселона - это также город-курорт, знаменитый мягким климатом, морем и песчаными пляжами.

Полеты будут совершаться из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Барселону и обратно дважды в неделю: по вторникам и воскресеньям.

Более подробно узнать о расписании полетов можно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.