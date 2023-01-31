С принятием Кодекса о конкуренции финансовые санкции в Азербайджане будут ужесточены

БАКУ /Trend/ - С принятием Кодекса о конкуренции финансовые санкции и штрафы, применяемые в связи с нарушениями, станут более серьезными.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что целью введения финансовых санкций не является привлечение средств в государственный бюджет.

"Этот шаг больше направлен на предотвращение повторения таких случаев в будущем. Субъект повторит данное правонарушение, если штраф в отношении него не превысит прибыль, полученную им в результате нарушения закона. Основная цель ужесточения санкций также заключается в предотвращении этих нарушений в будущем", - сказал он.

Аббасбейли добавил, что в настоящее время документ находится на рассмотрении в Администрации Президента и, как ожидается, в ближайшее время будет представлен в Милли Меджлис.