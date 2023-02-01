В Сумгайытском химическом промпарке будут запущены четыре предприятия

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Сумгайытском химическом промышленном парке производственную деятельность планируют начать четыре предприятия.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По его словам, это предприятие по производству керамической плитки ООО «Azərbaycan Vanhong Ceramics Co» (предприятие с китайским капиталом), предприятие по производству матовой и глянцевой упаковки ООО «AK Pack», предприятие по переработке полимерной продукции ООО «Novus Plastica», предприятие по производству упаковочной продукции ЗАО «UPI - Universal Packing İndustry».

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