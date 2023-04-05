Назван объем подписанных между Азербайджаном и Казахстаном бизнес контрактов

БАКУ /Trend/ - Компании Азербайджана и Казахстана подписали контракты на 52 миллиона долларов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду журналистам заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

По его словам, в ближайшие два дня ожидается увеличение числа контрактов и их стоимости.

Отметим, что пятого апреля компании двух стран подписали договор на поставку металлической продукции и листовой стали из Казахстана в Азербайджан. Также, подписан договор а поставку из Казахстана продуктов питания и кондитерских изделий, аккумуляторов и трансформаторов.

Напомним, что в Баку проходит азербайджано-казахстанский бизнес форум.