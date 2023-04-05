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Назван объем подписанных между Азербайджаном и Казахстаном бизнес контрактов

Экономика Материалы 5 апреля 2023 11:11 (UTC +04:00)
Назван объем подписанных между Азербайджаном и Казахстаном бизнес контрактов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Компании Азербайджана и Казахстана подписали контракты на 52 миллиона долларов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду журналистам заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

По его словам, в ближайшие два дня ожидается увеличение числа контрактов и их стоимости.

Отметим, что пятого апреля компании двух стран подписали договор на поставку металлической продукции и листовой стали из Казахстана в Азербайджан. Также, подписан договор а поставку из Казахстана продуктов питания и кондитерских изделий, аккумуляторов и трансформаторов.

Напомним, что в Баку проходит азербайджано-казахстанский бизнес форум.

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