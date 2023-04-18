Объемы продаж ЗАО «AzerGold» в первом квартале 2023 года выросли

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold», занимающее лидирующие позиции среди государственных субъектов-экспортеров, увеличило объемы продаж в первом квартале 2023 года.

За указанный период Акционерное Общество, реализовавшее на международном и местном рынках 8.3 тыс. унций золота и 33.5 тыс. унций серебра, в результате торговых операций получило в общей сложности 27.9 млн манатов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем продаж золота увеличился на 14%, серебра - на 79%, а доходов от продаж - на 13,9%.

Отметим, что общие показатели продаж включают экспорт 7.3 тыс. унций золота, 20 тыс. унций серебра, продажу 943 унций золота и 13.4 тыс. унций серебра на местных рынках. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем экспорта золота и серебра увеличился на 15% и 7.6% соответственно. Средства, привлеченные в экономику страны в результате экспортных операций за первый квартал, составили 24.1 млн манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортных доходов увеличился на 12.6%.