Ассоциация банков и Союз судей Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ассоциация банков Азербайджана (AБA) и Союз судей Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает в пятницу Trend, меморандум подписали президент AБA Закир Нуриев и председатель Союза судей Рамиз Рзаев.

Меморандум предусматривает расширение и укрепление двухсторонних отношений.

Отметим, что AБA была основана коммерческими банками в 1990 году. Основная ее цель - представлять организации-члены, оказывать поддержку в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координировать их деятельность. В настоящее время членами AБA являются 23 банка и 5 небанковских организаций.

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