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Назван профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале 2024 года

Экономика Материалы 12 июня 2024 11:13 (UTC +04:00)
Назван профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале 2024 года

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2024 года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 1,7 миллиарда долларов США.

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"Согласно результатам первого квартала, профицит текущих операций составил 1,7 миллиарда долларов США, что составляет 10,1 процента ВВП",- сказал он.

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