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ЦБ назвал объем денежных переводов в Азербайджан в I квартале 2024 года

Экономика Материалы 12 июня 2024 11:23 (UTC +04:00)
ЦБ назвал объем денежных переводов в Азербайджан в I квартале 2024 года

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам первого квартала 2024 года объем денежных переводов в Азербайджан из-за рубежа составил 294 миллиона доллара США.

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"По итогам первого квартала 2024 года в пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов в Азербайджан входят Россия - 155 миллионов долларов, Турция - 39 миллионов долларов, США - 14 миллионов долларов, Грузия - 9 миллионов долларов, Великобритания - 8 миллионов долларов", - отметил он.

Напомним, что объем денежных переводов в Азербайджан в 2023 году сократился на 54,3 процента - до 1,665 миллиарда долларов.

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