ЦБ назвал топ-5 стран по объему денежных переводов из Азербайджана в I квартале 2024 года

БАКУ /Trend/ - По итогам первого квартала 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 131 миллион долларов США.

Об этом в среду, отвечая на вопрос Trend, сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"По итогам первого квартала в пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов из Азербайджана входят Турция - 38,6 миллиона долларов США, Россия - 16,2 миллиона долларов, Грузия - 14,6 миллиона долларов, США - 14 миллионов долларов, Великобритания - 6,8 миллиона долларов", - подчеркнул он.

Отметим, что по итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 550,126 миллиона долларов США.

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