5% кэшбэк с XalqKart!

БАКУ /Trend/ - Халг Банк запускает очередную выгодную акцию, которая порадует всех владельцев XalqKart.

До 10 июля, осуществляя покупки в торговых точках 5 категорий владельцы XalqKart получат 5% кэшбэк/бонусов. Так, в рамках кампании владельцы получат 5% от суммы операций в кафе и ресторанах, кинотеатрах, салонах красоты, при оплате отелей, услугах аренды, а так же при покупке авиабилетов.

Напоминаем, что совершая ежедневные покупки с XalqKart Petrol, клиенты получают 3% бонусы за безналичные платежи как внутри страны, так и за рубежом - которые далее обмениваются на топливо в крупнейшей сети заправок Azpetrol. Карта XalqKart Cashback предоставляет своим владельцам возможность получать 2% кешбек за безналичные платежи. Обе карты обладают выгодными условиями:

- начисление 8% годовых на остаток счета;

- бесплатная услуга Card to Card (ежемесячно до 5000 манат) на карты местных банков;

- бесплатное обналичивание средств (ежемесячно до 1000 манат);

- онлайн заказ и бесплатная доставка.

По каждой карте клиент может получать макcимальный кэшбэк в размере 300 манатов в месяц.

XalqKart можно заказать онлайн, перейдя по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/, либо в филиалах Халг Банка. Доставка по Баку бесплатная.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.