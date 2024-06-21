БАКУ /Trend/ - PASHA Life Insurance намерена предложить клиентам банкострахование.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный директор OAO “PASHA Life Insurance” Нияз Исмаилов в ходе панельной дискуссии "Банкострахование - канал распространения для ускорения и увеличения проникновения страхования" в рамках Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

"Мы намерены предложить клиентам банкострахование. На данный момент это страхование жизни заемщиков. Мы уверены, что у этого продукта большой потенциал, поскольку он будет очень привлекательным для клиентов и станет важным дополнением к нашему портфелю. Кроме того, для успешного внедрения нового мышления, философии в дизайне продукта нам необходимо сосредоточиться на нескольких ключевых аспектах. Во-первых, важно тщательно проанализировать качество обслуживания клиентов, выявить основные проблемы и определить болевые точки. Это позволит нам точно понять потребности клиентов и разработать решения, которые будут соответствовать их ожиданиям. Не менее значимым является создание надежной инфраструктуры для управления данными и их анализа. Это позволит нам эффективно использовать информацию для принятия обоснованных решений и улучшения наших продуктов. Если мы правильно внедрим все эти проекты и методологии, мы сможем значительно расширить наши возможности", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!