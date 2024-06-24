В условиях жесткой конкуренции предприниматели в Азербайджане должны работать над своими преимуществами - Мамед Аббасбейли

БАКУ /Trend/ - В условиях жесткой конкуренции предприниматели в Азербайджане должны работать над своими преимуществами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе церемонии открытия "5-й выставки продвижения местных компаний".

"Государственная поддержка играет ключевую роль в развитии предпринимательства в нашей стране. Она проявляется через различные механизмы, такие как фонды развития предпринимательства, которые предоставляют финансирование по низким процентным ставкам, а также оказывают методическую и юридическую поддержку. Существенный вклад вносит и Государственное агентство занятости, которое содействует трудоустройству", - подчеркнул он.

По его словам, главной задачей государственной поддержки является совершенствование, стандартизация и упрощение нормативной среды

"Это позволяет предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса без бюрократических препятствий. Основная цель государства — создание свободной предпринимательской и инвестиционной среды, где предприниматели смогут эффективно использовать свои конкурентные преимущества для увеличения доли рынка и прибыли. В условиях жесткой конкуренции предприниматели должны работать над своими преимуществами, чтобы обеспечивать стабильность и рост своего бизнеса", - добавил он.

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