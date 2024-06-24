Халг Банк и "Baku City Residence" представили специальную кобрендинговую карту Visa

БАКУ /Trend/ - Один из ведущих банков страны, Халг Банк, совместно с компанией "Baku City Residences" выпустил новый продукт. Теперь, для жителей "Baku City Residences" доступна новая премиальная кобрендовая карта "Sakin Kart" с особыми привилегиями.

Поддерживаемая лидером индустрии цифровых платежей компанией Visa, карта "Sakin Kart" представлена в двух премиальных вариантах: Visa Platinum и Visa Infinite. Владельцы карты смогут воспользоваться различными возможностями программы лояльности. Так, "Sakin Kart" предоставляет 2% кэшбэка за безналичные платежи как внутри страны, так и за рубежом, а также начисление дополнительного дохода в размере 5% годовых на остаток средств на карте. С помощью карты можно обналичивать средства в банкоматах, осуществлять переводы на другие карты без комиссии и проводить безналичные операции как в стране, так и за её пределами.

Кроме того, пользователи "Sakin Kart", совершая покупки в партнёрской сети, могут получать кэшбэк до 40% и другие скидки.

Владельцы "Sakin Kart" также получают возможность пользоваться премиальными услугами Visa в любой точке мира. В числе этих услуг: медицинская поддержка во время путешествий, круглосуточный сервис Visa Concierge, доступ в бизнес-залы аэропортов в рамках программы LoungeKey, прохождение формальных процедур в аэропортах в ускоренном режиме (Fast Track), получение поддержки по оформлению виз в разные страны и трансфер в/из аэропорта.

Халг Банк, основанный в 2004 году, за короткий период завоевал доверие клиентов и стал их надежным партнером. На сегодняшний день Халг Банк является одним из самых динамично развивающихся финансовых учреждений региона, предоставляя клиентам современные и доступные банковские услуги. Благодаря своему профессиональному персоналу, широкой филиальной сети и онлайн-сервисам, Халг Банк всегда рядом с клиентами!

"Baku City Residences" - бренд, занимающий уникальное место на рынке недвижимости Азербайджана и богатый опыт работы на протяжении 10 лет. Совмещая современность и комфорт, "Baku City Residences" предоставляет своим клиентам все необходимые услуги в одном месте. В короткие сроки компания реализовала такие проекты, как "Baku City Residences Olimpik", "Baku City Residences Khatai", "Bayıl Bay", "Yacht Club Residences" и "Şuşa Residences", отличающиеся продуманным комфортом.

Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии цифровых платежей, содействующий транзакциям между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями в более чем 200 странах и территориях ежегодно. Миссия компании VISA объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы способствовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.