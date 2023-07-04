Очевидцы сняли момент землетрясение в Каспийском море (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Очевидцы землетрясения, которое произошло в Каспийском море, у берегов Азербайджана (140-150 км. от Баку), засняли момент толчков на видео.

Как передает Trend, кадры опубликованы в телеграм-каналах.

Напомним, что Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Отметим, что эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

Подземные толчки ощущались в некоторых районах страны, в том числе в городе Баку.