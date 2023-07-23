В Кяльбаджаре автомобиль с военнослужащими попал в аварию, есть погибший

БАКУ /Trend/ - 22 июля автомобиль марки «МАЗ» Н-ской воинской части министерства обороны Азербайджана попал в ДТП в Кяльбаджаре, передает Trend.

В результате аварии погиб военнослужащий Эмин Алиев Эльданиз оглу, лейтенант Али Гусейнов Ильяс оглу получил телесные повреждения различной степени тяжести.

На место происшествия выехали сотрудники Кяльбаджарской военной прокуратуры и отдела криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики. В качестве вещественных доказательств изъяты важные для дела предметы.

В настоящее время следствие продолжается в Кяльбаджарской военной прокуратуре, и все меры будут приняты в соответствии с требованиями законодательства.