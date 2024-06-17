Стало известно о состоянии здоровья иностранных граждан, попавших в ДТП в Габале

БАКУ /Trend/ - Стало известно о состоянии здоровья иностранных граждан, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии перед железнодорожным вокзалом в городе Габала 15 июня в 18:30.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на совместное заявление пресс-служб МЧС Азербайджана и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 иностранных граждан (все женского пола).

Было отмечено, что к месту происшествия незамедлительно была привлечена бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия был зафиксирован факт смерти одной из пострадавших (2005 года рождения). Еще 4 человека были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи Габалинской центральной районной больницы. У пострадавшей 1999 года рождения, находящейся в коме, была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, внутримозговое кровоизлияние, субдуральная гематома, левосторонний пневмогемоторакс, закрытая травма грудной клетки, множественные переломы ребер, после чего, она была помещена в отделение интенсивной терапии. Ее состояние оценивается как критически тяжелое.

Было отмечено, что у лица 1968 года рождения, были диагностированы ссадины правого локтя и левого колена, у другой пострадавшей 1998 года рождения ушиб левого надплечья, подкожная гематома левого части лба, а у пострадавшей 2002 года рождения поверхностная травма левой части лба. Пострадавшим, состояние которых оценено как средней тяжести, были назначены необходимые инструментально-диагностические обследования и оказана медицинская помощь и они отправлены на амбулаторное лечение домой.

"Пострадавшая 1999 года рождения, находящаяся в состоянии комы, 16 июня около 11:00 часов в результате совместных усилий министерства по чрезвычайным ситуациям и TƏBİB была доставлена в специализированное медучреждение в Баку на вертолете, принадлежащем МЧС, с двумя врачами и медсестрой, под наблюдением двух бригад скорой медицинской помощи и бригады местных врачей.

Процесс проводился в полном соответствии с правилами эвакуации. Во время эвакуации медицинская бригада Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи контролировала показатели гемодинамики пациента", - говорится в заявлении пресс-служб ведомств.

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