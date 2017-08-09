ВС Армении продолжают обстрел из крупнокалиберных пулеметов

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского, Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении обстрелу подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского, Фарахли, Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджилы и на безымянных высотах на территории Газахского, в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского районов.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гарвенд, Джавахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Марзили Агдамского, Куропаткино Ходжавенсдкого, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гарвенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр Физулинского, Нюзгяр и Мехдили Джабраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)