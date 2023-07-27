Утверждения о гуманитарной ситуации вокруг Лачинской дороги – не что иное, как политическая манипуляция – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Утверждения о гуманитарной ситуации вокруг Лачинской дороги – не что иное, как политическая манипуляция.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдуллахианом.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о шагах, предпринятых Азербайджаном в постконфликтный период. В то же время было отмечено, что недавние заявления о гуманитарной ситуации вокруг Лачинской дороги и в регионе являются не чем иным, как политической манипуляцией.

Было подчеркнуто, что армянской стороне необходимо положить конец провокациям в регионе, и на словах и на деле уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.