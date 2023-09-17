Диалог растерявшегося армянского солдата с азербайджанским пограничником на ППП «Лачин» (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- Распространились кадры диалога межу азербайджанским пограничником и лицом армянского происхождения, уезжающего из Ханкенди в Армению через ППП «Лачин».

Отвечая на вопросы азербайджанского пограничника, он признается, что его заставляли служить на территории Азербайджана, хотя он гражданин Армении.

Кроме того, он говорит, что навсегда уезжает из Ханкенди в Армению.

Отметим, что сегодня обеспечен очередной свободный проход лиц армянского происхождения через ППП "Лачин"

Среди переходящих ППП лиц, наряду с гражданами Армении, присутствуют и граждане России. После проверки документов этих лиц, было обеспечено их свободное передвижение через ППП.

Для комфортного проезда лиц армянского происхождения через контрольно-пропускной пункт созданы все условия. Это еще раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачинской дороги являются ложью и клеветой.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.