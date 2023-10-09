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Под председательством Азербайджана состоялась встреча высших должностных лиц стран ОЭС (ФОТО)

Политика Материалы 9 октября 2023 17:33 (UTC +04:00)
Под председательством Азербайджана состоялась встреча высших должностных лиц стран ОЭС (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ – Сегодня под председательством Азербайджана состоялась встреча высокопоставленных должностных лиц стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом в понедельник Trend сообщили в МИД Азербайджана.

"Встреча прошла под председательством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева. Были обсуждены вопросы подготовки и организации 27-го заседания Совета глав МИД стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которое пройдет завтра в Шуше, а также документы, включенные в повестку мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.

Под председательством Азербайджана состоялась встреча высших должностных лиц стран ОЭС (ФОТО)
Под председательством Азербайджана состоялась встреча высших должностных лиц стран ОЭС (ФОТО)
Под председательством Азербайджана состоялась встреча высших должностных лиц стран ОЭС (ФОТО)
Под председательством Азербайджана состоялась встреча высших должностных лиц стран ОЭС (ФОТО)
Под председательством Азербайджана состоялась встреча высших должностных лиц стран ОЭС (ФОТО)
Под председательством Азербайджана состоялась встреча высших должностных лиц стран ОЭС (ФОТО)
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