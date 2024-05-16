Генерал-губернатор Тувалу, премьер-министр Королевства Тонга и глава МИД Содружества Багамских Островов приняли Бакинское коммюнике

БАКУ /Trend/ - Генерал-губернатор Тувалу Фалани Тофинга, премьер-министр Королевства Тонга Сиаоси Офакивахафолау Совалени и министр иностранных дел Содружества Багамских Островов Фредерик Одли Митчелл приняли Бакинское коммюнике.

Как сообщает в четверг Trend, официальные представители трех государств, которые ввиду своего географического положения входят в число стран, наиболее подверженных влиянию изменения климата, 13 мая находились с визитом в Азербайджане с целью обсуждения вопросов глобального климата, в том числе приоритетов всех трех стран в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29). Принятая Президентом Ильхамом Алиевым делегация, поздравив Азербайджан по случаю председательства на СОР29, отметила, что поддерживает его усилия в этом почетном и ответственном деле.

В принятом после встречи коммюнике выражается признательность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание в рамках председательства на СОР29 к проблемам, с которыми столкнулись развивающиеся малые островные государства, выражается уверенность в том, что предстоящая конференция станет инклюзивной, прозрачной и нейтральной площадкой.

Отмечается, что неизбежное воздействие изменения климата является прямой угрозой Целям устойчивого развития, направленным на повышение уровня жизни, безопасности и благосостояния людей, а также целям Женевской конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения.

Подчеркивается важность укрепления мира, содействия и восстановления в целях повышения устойчивости климата, приветствуется инклюзивный подход Азербайджана к этим вопросам.

В коммюнике также выражается одобрение сотрудничеству и диалогу, осуществляемым в рамках СОР29 с малыми островными государствами, столкнувшимися на фоне глобального потепления с нарастающей экзистенциальной угрозой, содержится призыв к повышению устойчивости против изменения климата, принятию безотлагательных глобальных мер и укреплению солидарности.

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