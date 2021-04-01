Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов посетил Академию полиции

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов посетил Академию полиции Министерства Внутренних Дел.

Ректор встретился с руководителем Академии полиции полковником полиции Джанполадом Даановым.

В ходе встречи Джанполад Даанов сказал, что двусторонние отношения между Академией полиции и БВШН успешно развиваются по всем направлениям, охватывая все сферы сотрудничества на фоне дружбы и партнерства. Он подробно рассказал о структуре, истории и учебном процессе академии. Джанполад Даанов отметил, что академия активно сотрудничает с зарубежными научными и высшими учебными заведениями.

Ректор Эльмар Гасымов поблагодарил руководство Академии полиции за теплый прием. Он сказал, что очень важно продолжать развивать эти отношения и налаживать сотрудничество в области науки и образования на основе общих интересов.

После встречи гости ознакомились с Центром Гейдара Алиева при Академии полиции, читальным залом, электронной библиотекой, криминалистическим учебным городком, предметными кабинетами, спортивными залами и общежитиями.

На встрече обсуждался проект протокола о сотрудничестве между образовательными учреждениями. В завершении мероприятия гостям были вручены сувениры.